Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь

Сообщения о том, что административный центр Донецкой Народной Республики (ДНР) будет перенесен из Донецка в Мариуполь, не соответствуют действительности. Об этом 14 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет город-герой Донецк», — подчеркнул он.

Ранее в этот день ряд Telegram-каналов сообщил о том, что столица ДНР якобы может быть перенесена в Мариуполь сразу после того, как в городе завершится стройка.

Ранее, 11 января, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о ходе восстановления Мариуполя. По словам журналиста, на многих улицах города вместо домов огромные кучи строительного мусора, но строители уверяют, что очень скоро на их месте появятся новые дома, так как с помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов ожесточенных боев, а строители работают по 10 часов в сутки.

До этого, 6 января, Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя заверил в обязательном восстановлении работы Азовского судоремонтного завода и порта.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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