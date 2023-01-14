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Нина Усатова назвала творческий путь Чуриковой неимоверным подвигом

Народная артистка РФ Нина Усатова: творческий путь Чуриковой и все, что она сделала для сцены, это неимоверный подвиг
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Фото: ТАСС/Российская Федерация
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Судьба Инны Чуриковой, если разбирать ее творческий путь и все, что она сделала для сцены, это неимоверный подвиг и труд. Об этом в субботу, 14 января, сказала «Известиям» актриса Нина Усатова.

«Это великий человек, и личность великая, и актриса. Таких больше нет и не будет. Человек не щадил себя, работал, столько добрых дел сделала, человеческих. И она не афишировала этого никогда, и всегда честно ко всему относилась», — поделилась Усатова.

Она рассказала, что восприняла новость об уходе артистки тяжело.

«Я как узнала, не могу встать с места. Я понимаю, что жизнь не вечна, но когда уходят такие люди становится как-то… пустота невосполнимая. Ну, останутся ее кинотленты, воспоминания, но самой то ее нет. Это я никак не могу принять», — сказала народная артистка РФ.

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Марк Варшавер, директор театра «Ленком», где до последнего времени работала Чурикова, в беседе с «Известиями» назвал смерть актрисы невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Свои соболезнования в связи со смертью Чуриковой выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги артистки. Так, актриса, теле- и радиоведущая Яна Поплавская рассказала «Известиям», что во всем восхищалась Чуриковой. Она отметила, что ее старшая коллега была уникальной актрисой, подобных которой «не было на протяжении десятилетий, и нет до сих пор».

О кончине артистки стало известно днем в субботу. Актриса умерла на 80-м году жизни. 4 января она была госпитализирована в Боткинскую больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое. Предположительно, среди диагнозов — внутритазовая гематома. Помимо этого у нее было несколько хронических заболеваний

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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