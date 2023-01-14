Владимир Долинский предложил назвать улицу в честь Чуриковой

Заслуженный артист России Владимир Долинский предложил назвать в честь народной артистки СССР Инны Чуриковой улицу и изготовить памятный барельеф. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 14 января.

Он назвал Чурикову великой актрисой. Долинский рассказал, что познакомился с будущей звездой в студии при театре Станиславского, где они занимались вместе с Никитой Михалковым и Евгением Стебловым. Позже они вместе работали в театре «Ленком».

«Это был подарок быть с ней на сцене. Она каждый раз была абсолютно разная, она никогда саму себя не повторяла. То есть рисунок роли был, все было сделано режиссером, но она была разная, она перекатывалась как ртуть на ладони», — сказал артист.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. Прощание с ней состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) имени М.С. Щепкина. До 1968 года работала в театре МТЮЗ, затем с 1975 года по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».