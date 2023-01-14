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Владимир Долинский предложил назвать улицу в честь Чуриковой

Заслуженный артист России Владимир Долинский предложил назвать в честь Инны Чуриковой улицу
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Заслуженный артист России Владимир Долинский предложил назвать в честь народной артистки СССР Инны Чуриковой улицу и изготовить памятный барельеф. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 14 января.

Он назвал Чурикову великой актрисой. Долинский рассказал, что познакомился с будущей звездой в студии при театре Станиславского, где они занимались вместе с Никитой Михалковым и Евгением Стебловым. Позже они вместе работали в театре «Ленком».

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«Это был подарок быть с ней на сцене. Она каждый раз была абсолютно разная, она никогда саму себя не повторяла. То есть рисунок роли был, все было сделано режиссером, но она была разная, она перекатывалась как ртуть на ладони», — сказал артист.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. Прощание с ней состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) имени М.С. Щепкина. До 1968 года работала в театре МТЮЗ, затем с 1975 года по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»

Фото: «Ленфильм»
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С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
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Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
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Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
Фото: РИА Новости
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Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
Фото: Global Look/Igor Gnevashev
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На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
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Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
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В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
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Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым
Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
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Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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