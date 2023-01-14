Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января в возрасте 79 лет, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил «РИА Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» подчеркнул, что актриса «должна уйти со сцены нашего театра», имея в виду, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января.

По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.

При этом в июле 2019 года артистка была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы направил президент РФ Владимир Путин. Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.

Варшавер же назвал кончину артистки невероятным горем для всего театрального мира, подчеркнув, как сильно актрису любили зрители.

0_1 Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий» Фото: Ленфильм RIA_50680 С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом Фото: РИА Новости/Александр Лыскин RIA_432497 Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле» Фото: РИА Новости/Борис Кауфман RIA_781104 Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой Фото: РИА Новости 19660331_gaf_rg10_001 Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Фото: Global Look/Igor Gnevashev 20160726_gaf_rs67_011 На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство Фото: Global Look/Natalia Shakhanova 20120923_gaf_rt16_021 Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova 20101009_gaf_rt16_017 В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой» Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova RIA_1244057 Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком» Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIA_500011 Актриса снималась и в картинах, созданных её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д» RIA_2817966 Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».

Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».