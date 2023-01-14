Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января в возрасте 79 лет, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил «РИА Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» подчеркнул, что актриса «должна уйти со сцены нашего театра», имея в виду, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января.
По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.
При этом в июле 2019 года артистка была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.
Телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы направил президент РФ Владимир Путин. Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.
Варшавер же назвал кончину артистки невероятным горем для всего театрального мира, подчеркнув, как сильно актрису любили зрители.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Фото: Ленфильм
С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
Фото: РИА Новости
Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
Фото: Global Look/Igor Gnevashev
На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актриса снималась и в картинах, созданных её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым
Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».
Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».