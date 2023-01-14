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Режиссеры Бортко и Герман поделились воспоминаниями об Инне Чуриковой

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский режиссер Владимир Бортко назвал умершую народную артистку СССР Инну Чурикову личностью, которая запоминается на всю жизнь. Об этом он рассказал 14 января в беседе с «Известиями».

«Я встречался с Инной на съемочной площадке всего один раз, но это запомнилось на всю жизнь. Когда встречаешь великого актера или актрису, это производит колоссальное впечатление не только как от профессионала, но и от человека. Инна Чурикова была крупнейшая личность прежде всего. То, что она делала и говорила, всегда было значимо и очень интересно. Я счастлив, что в жизни встретился с этой актрисой, с этим человеком. Очень жаль, что не получится встретиться больше», — отметил он.

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Великая актриса и ее сильные героини

В свою очередь кинорежиссер Алексей Герман рассказал «Известиям», что не был лично знаком с ушедшей звездой, но, по его словам, Чурикова является легендарной актрисой.

«Она великая, выдающаяся актриса, величайшая. Она – легенда. У нас сейчас те годы, когда уходят великие. Вот и она ушла», — отметил режиссер.

Ранее в этот день директор театра Марк Варшавер «Ленком» сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре. Кроме того Варшавер предупредил, что спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены.

Как сообщил источник «Известий», Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу. По словам собеседника, артистку из дома забирала частная скорая, чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.

В июле 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.

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