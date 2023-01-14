Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины по состоянию на 16:00 мск 14 января.

Как сообщает издание «Страна.ua», в Одессе, Николаевской и Винницкой областях раздаются взрывы. По предварительным данным, работает система ПВО. В то же время власти Львовской области сообщили об угрозе ракетного удара.

Ранее в субботу на украинской территории также объявлялась воздушная тревога. В Киеве сообщали о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры.

Каких-либо заявлений от Минобороны РФ о возможных ударах по инфраструктурным объектам Украины 14 января не поступало.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.