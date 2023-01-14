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«Ленком» отменил спектакли на 14 и 17 января из-за смерти Инны Чуриковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены из-за смерти Инны Чуриковой, сообщил директор театра Марк Варшавер в беседе с «РИА Новости».

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«Я отменил сегодня «Женитьбу Фигаро». Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? И не будет спектакля во вторник — мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой, бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой», — сообщил он.

Ранее 14 января Варшавер сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре.

В июле 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975 по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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