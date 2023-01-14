Политолог объяснил участие Украины в конкурсе «Мисс Вселенная» в разгар кризиса

Политолог Дмитрий Солонников 14 января объяснил «Известиям», почему Украина участвует в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в разгар кризиса.

По словам эксперта, Украине важно поддерживать видимость нормального течения жизни внутри страны. Так она надеется поддержать дух населения и ускорить интеграцию в культурное пространство Запада.

Однако, отмечает Солонников, главная цель участия в конкурсе «Мисс Вселенная» заключается в демонстрации статуса Украины как главной страны славянского мира при поддержке Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

«И это задача на мировое сообщество спроецировать будущее, как его видят после победы НАТО над Россией в украинском конфликте западные политики», — подчеркивает политолог.

Он добавил, что Киев хочет занять место Москвы в Совбезе ООН и получить ядерное оружие, и для этого нужно, чтобы страна участвовала в различных мировых мероприятиях. Солонников отметил, что вероятность победы украинской участницы в «Мисс Вселенная» довольно велика.

«Это же чисто политическое решение, идеологическое решение. Жюри объяснят, кто должен выиграть, да они и сами хотят быть рукопожатными членами общества, поэтому они знают, за кого нужно голосовать», — заключил политолог.

12 января россиянка Анна Линникова, обладающая титулом «Мисс Россия – 2022», вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Она представила национальный костюм «Корона Российской империи», украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями. По словам Линниковой, она рассчитывает на победу.

В июле организационный комитет украинского национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» и победительница конкурса 2021 года Анна Неплях попросили организаторов шоу отстранить российскую участницу. Просьбу связали с политикой России в отношении Украины.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, считается одним из самых престижных в мире наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».