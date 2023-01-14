Вильфанд спрогнозировал до +6 градусов в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается потепление, на юго-западе температура составит до +6 градусов. Такой прогноз в субботу, 14 января, «Известиям» дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура (на данный момент. — Ред.) выше нормы примерно на 4–5 градусов. Это выше многолетних значений, которые характерны для середины месяца. В дальнейшем температура будет еще повышаться, воздушные массы будут приходить еще и со Средиземного моря, поэтому уже во вторник [17 января] температура перевалит за нулевую отметку», — сказал он.

По его словам, местами выпадет небольшой снег, дождя и сильных осадков не ожидается. Темпы повысятся уже с 18 января: дневные показатели будут преимущественно положительные — +1…–4, ночью — до –1. Наиболее заметное повышение температуры придется на конец рабочей недели: ночью температура составит 0…+3, днем — +2…+4, а на юго-западе даже до +6, что выше нормы на 9–10 градусов.

«Очень сильные морозы, которые наблюдались в конце каникул, в рождественские дни, связаны с тем, что в атмосфере прогнозировался и был зафиксирован так называемый ультраполярный процесс. Это редкий процесс, когда воздушные массы перемещались с самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых, Карского моря, центра Европейской России. Поэтому резко похолодало», — добавил синоптик.

При этом он обратил внимание на то, что с начала года наблюдалось рекордное потепление. Сейчас, как утверждает Вильфанд, антициклон уходит из Европейской России и медленно движется на юго-восток.

«И вместо него постепенно приходит хорошо выраженное циклоническое образование. Центр этого циклона на северо-западе, в районе Скандинавии, и это означает, что по восточной периферии этого циклона воздушные массы перемещаются с Атлантики, с центральных и южных акваторий. А там воздух теплый по определению. <…> Именно поэтому и прогнозируется продолжительный период теплой погоды», — добавил он.

Ранее в этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Крещение в Москве 19 января будет самым теплым за последние 15 лет. Температура поднимется до +2 градусов.

На официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что температура в столице повысится до +1 градуса в течение ближайших нескольких дней.