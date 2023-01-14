Царица сцены: умерла Инна Чурикова

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Советская и российская актриса театра и кино ушла из жизни в 79 лет
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Фото: Ленфильм
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли «царицей сцены», скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актёрский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
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Фото: РИА Новости
Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
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Фото: Global Look/Igor Gnevashev
Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
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Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
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Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
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Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
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Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
Актриса снималась и в картинах, созданных её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
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