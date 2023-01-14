Царица сцены: умерла Инна Чурикова

С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актёрский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом