На донецком направлении штурмовые отряды и подразделения ВДВ развили успех, за сутки уничтожено более 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 14 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что штурмовые отряды развивали успех в направлении населенного пункта Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР) во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск, а также при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Кроме того, на южно-донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка в ДНР. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, добавил Конашенков.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны сообщал, что ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области.

На этой же неделе, 12 января, в военном ведомстве заявили, что российские войска продолжают успешное наступление на донецком направлении. Тогда же сообщалось о поражении 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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