ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области

ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области, сообщил 14 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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