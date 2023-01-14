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Опубликованы кадры применения новых высокоточных боеприпасов по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры применения новых высокоточных боеприпасов по военным объектам ВСУ
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны РФ опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения по военных объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства в субботу, 14 января.

«Точным попаданием были уничтожены военная бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укрепленном пункте ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ранее, 11 января, Минобороны показало, как артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции ВСУ на правом берегу Днепра с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечалось, что после выполнения огневой задачи артиллеристы перевели орудие в транспортное положение и покинули позиции во избежание ответного удара.

До этого, 10 января, оборонное ведомство опубликовало видео, на котором расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинской армии в зоне проведения СВО.

Как утверждает министерство, установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны, — уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически делая установку невидимой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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