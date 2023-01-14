Глава МИД и начальник генштаба Великобритании попали в российский стоп-лист

В новый российский стоп-лист были включены глава генштаба и министр иностранных дела Великобритании, сообщили 14 января в МИД РФ.

12 января Россия дополнительно включила в свой стоп-лист ряд членов кабинета министров Британии, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса.

В российским внешнеполитическом ведомстве указали, что решение о расширении ограничений принято в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании.

новость дополняется