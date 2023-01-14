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Небензя заявил о готовности РФ достигнуть целей СВО переговорами

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Россия готова завершить специальную военную операцию посредством переговоров. В противном случае цели будут достигнуты военными путем. Об этом 13 января в ходе заседания СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

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«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине могла бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил Минские соглашения. Он назвал минский процесс «ширмой», за которой западные страны вооружали Украину с целью направить ее на Россию.

Кроме того, в своем обращении к СБ ООН Небензя назвал киевскую инициативу о «саммите мира» пропагандистской пустышкой и попыткой понравиться Западу. Он считает, что соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

«Даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество», — отметил Небензя.

Помимо этого, он напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины. Российский постпред при ООН подчеркнул, что Москва воюет «не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота».

Ранее, 22 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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