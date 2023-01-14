Певец Джон Ледженд и модель Крисси Тейген стали родителями в третий раз

Американский певец Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген, стали родителями в третий раз. У пары родился мальчик, передает Page Six.

«Какой благословенный день», — заявил музыкант поклонникам со сцены во время концерта 13 января.

Он признался, что провел много времени в больнице, не выспался, но, несмотря на это, «чувствует прилив энергии».

О третьей беременности Тейген стало известно в августе 2022 года. В октябре 2020-го модели пришлось прибегнуть к искусственному прерыванию беременности.

Ледженд и Тейген воспитывают дочь Луну (2016 года рождения) и сына Майлза (2018).

В сентябре 2022 года сообщалось, что американские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли готовятся стать родителями в четвертый раз. Беременность Лайвли стала очевидной, когда она появилась на саммите Forbes Women in Power Summit в Нью-Йорке. Актриса выбрала для красной дорожки обтягивающее укороченное платье, в котором прослеживался заметно округлившийся живот.