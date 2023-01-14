Сегодня в России отмечают старый Новый год. Социологи сообщают, что популярность праздника падает. Торжествами в 2023-м озаботилась лишь четверть россиян. Шумным гуляньям опрошенные предпочли домашний ужин, передает телеканал «Известия». Традиция также сохранилась в бывших советских республиках, в Сербии, Черногории, Алжире, в Греции, Македонии, Румынии. Старый Новый год совпадает с церковным праздником. Сегодня верующие отмечают Обрезание Господне.

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