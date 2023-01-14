Пять человек погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Кузбассе

Пять человек погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Кузбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом «Нефаз». В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте», — говорится в публикации.

Из 12 пассажиров автобуса никто за медицинской помощью не обратился.

На данный момент на месте аварии работает полиция, движение на участке дороги полностью перекрыто.

Ранее, 14 января, в Якутии один человек погиб и девять пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace не выдержал дистанцию между транспортными средствами и безопасную скорость движения и врезался в грузовик Scania.