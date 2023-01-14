Ученым из Китая удалось клонировать полярных волков

В Китае клонировали полярных волков. Животных по имени Майя и Хар показали посетителям парка. Волков разместили в выставочном вольере с их матерью — биглем. Собака выносила созданных в лаборатории животных, передает телеканал «Известия». Известно, что генетический предок Майи был родом из Канады. Клонированием занималась китайская компания Sinogene. Корпорация имеет опыт создания животных по генам их предков. Компания решила заняться спасением исчезающих видов.

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