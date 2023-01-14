Москвичам обещали потепление до +1 градуса на грядущей неделе

Температура в Москве повысится до +1 градуса в течение ближайших нескольких дней. Об этом в субботу, 14 января, сообщается на официальном сайте мэра города.

Уточняется, что в субботу температура воздуха составит от –3 до –1 градуса. Однако уже к понедельнику в столице потеплеет до 0 градусов, а на следующий день столбики термометров покажут положительные значения.

«Во вторник, 17 января, и в среду, 18 января, дневная температура будет колебаться от –4 до +1, а ночная — от +1 до –5 градусов. Временами ожидается снег», — говорится на портале.

14 января Главное управление МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в столице. В ведомстве рекомендовали москвичам снизить скорость движения автотранспорта, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Крещение в Москве 19 января будет самым теплым за последние 15 лет. Температура поднимется до +2 градусов.