Пользователи соцсетей высмеяли модель, представляющую США на конкурсе «Мисс Вселенная»

В интернете засмеяли костюм представительницы США на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка вышла к зрителям в образе Вселенной, передает телеканал «Известия». Зрителям показалось, что участнице было тяжело передвигаться в своих «доспехах». Пользователи писали, что образ модели отражает состояние США на данный момент: амбиций много, а силы нет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.