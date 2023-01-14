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Награжденные Путиным герои спецоперации показали несение службы на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные, награжденные в канун Нового года президентом России Владимиром Путиным за совершенные в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса подвиги, продемонстрировали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, как выполняют свой боевой долг на передовой.

Журналист показал переднюю оборону на херсонском направлении. По его словам, в этом месте практически всегда происходят взрывы.

«Были уничтожены минометы 120-е, которые были обнаружены. Уничтожены опорные пункты противника. В течение пяти месяц старался каждый день кошмарить. Наверное, два десятка легкобронированной техники есть», — сказал Джабраил Юсупов, сержант мотострелковой роты, оператор беспилотника, который за свою работу получил медаль маршала Жукова.

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Командир роты с позывным Саратов, награжденный орденом Мужества, рассказал корреспонденту о бое за Снигиревку.

«Заняли позиции свои, начали зарываться, окапываться. Противник никаких действий не вел, но потом начался артобстрел. Очень резко. Они просто сутки кормили нас артой. И после этого уже были стрелковые бои. <…> Они пытались подойти, но мы им не давали», — отметил он.

Дажбраил и Саратов добавили, что чувствуют поддержку всей страны, поэтому для них было особенно важно увидеть в новогоднюю ночь таких же бойцов, как они сами, рядом с Путиным.

Старший лейтенант, командир взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Александр Гвоздеров, который организовал огненный заслон и остановил наступление боевиков, снова на передовой. По его словам, он не мог представить, что окажется рядом с главой государства во время записи новогоднего обращения.

Капитан медицинской службы Анна Сидоренко, в свою очередь, удостоена ордена Мужества за спасение под обстрелом 17 раненых.

«Когда выносишь раненых с поля боя, они просят остаться, пытаются помочь своим боевым товарищам, несмотря на ранения, и продолжить боевую задачу. По нашему характеру мы все такие», — утверждает она.

31 декабря подполковник Дмитрий Жарких, награжденный орденом Мужества президентом в штабе Южного военного округа (ЮВО), заявил после церемонии об уверенности в правоте своего дела.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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