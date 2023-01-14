Apple откажется от «челок» в новых iPhone 15

Компания Apple откажется от специальных вырезов для камеры на дисплеях («челок») во всех четырех моделях iPhone 15. Об этом сообщило издание TheElec.

При этом отмечается, что обычные модели iPhone 15 получат вырез Dynamic Island, который уже есть на моделях Pro и Pro Max.

Также отмечается, что Samsung Display, которая делает экраны для «яблочных» смартфонов, закупила дополнительное оборудование для этих целей.

12 января сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.