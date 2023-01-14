Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем

Москва готова к сценарию, при котором специальная военная операция завершается с помощью переговоров. В противном случае задачи СВО будут достигнуты военным путем. Такое заявление 13 января сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что закончить спецоперацию можно будет, только когда со стороны Киева перестанет исходить угроза Москве и когда закончится дискриминация русскоязычного населения на Украине.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, в своем обращении к СБ ООН Небензя назвал киевскую инициативу о «саммите мира» пропагандистской пустышкой и попыткой понравиться западным странам. Он считает, что соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

Он также напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины. Российский постпред при ООН подчеркнул, что Москва воюет «не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота». Этот режим и провозгласил курс на дерусификацию Украины, а также героизацию нацистских приспешников, добавил дипломат.

11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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