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Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем

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Москва готова к сценарию, при котором специальная военная операция завершается с помощью переговоров. В противном случае задачи СВО будут достигнуты военным путем. Такое заявление 13 января сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Он отметил, что закончить спецоперацию можно будет, только когда со стороны Киева перестанет исходить угроза Москве и когда закончится дискриминация русскоязычного населения на Украине.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, в своем обращении к СБ ООН Небензя назвал киевскую инициативу о «саммите мира» пропагандистской пустышкой и попыткой понравиться западным странам. Он считает, что соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

Он также напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины. Российский постпред при ООН подчеркнул, что Москва воюет «не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота». Этот режим и провозгласил курс на дерусификацию Украины, а также героизацию нацистских приспешников, добавил дипломат.

11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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