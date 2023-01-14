FT узнала о планах Запада изменить политику РФ поставками оружия Киеву

Запад рассчитывает изменить политику России, отправляя на Украину военную помощь. Об этом 13 января пишет журналист Лоуренс Фридман в материале для газеты Financial Times.

«Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — считает автор.

При этом в материале подчеркивается, что даже в случае каких-либо военных успехов со стороны Вооруженных сил Украины, Москва не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации.

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять ВСУ удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Между тем офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди тогда же заявил, что от президента США Джо Байдена скрывают правду о том, в каком бедственном положении находятся ВСУ, терпящие поражения в боях с армией РФ.

11 января Джиральди сообщил, что США отправляют представителей на Украину, чтобы контролировать поставляемую технику из-за сведений о ее попадании на черный рынок.

До этого, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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