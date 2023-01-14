Медведев указал на предательство Кисидой жертв Хиросимы и Нагасаки

Поддержка японским премьер-министром Фумио Кисидой заявлений президента США Джо Байдена о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине является предательством по отношению к жертвам трагедий в Хиросиме и Нагасаки. Такое мнение высказал 14 января зампред Совета безопасности Российской Федерации, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал высказывания главы японского правительства о ядерных планах РФ паранойей. Медведев также указал на то, что единственная в истории страна, применившая ядерное оружие, — это США, однако Кисида по каким-то причинам не обращает на это внимания.

«Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством», — заметил российский политик.

Он также обвинил премьер-министра Японии в равнодушии и слепом служении американским целям.

13 января Кисида и Байден договорились о том, что их страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину. Такое решение было принято по итогам переговоров в Вашингтоне.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Япония подпишут новые договоренности об усилении сотрудничества оборонных компаний. Он уточнил, что соглашения будут касаться области передовых технологий, а также взаимодействия между промышленными базами двух стран.

7 января глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности. По итогам встречи был подписан соответствующий меморандум.

6 и 9 августа 1945 года Вооруженные силы США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате взрывов погибли около 80 тыс. человек, еще сотни тысяч скончались впоследствии от лучевой болезни и онкологических заболеваний.