Украинские силовики обстреляли село Тарасовка Троицкого района из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 января сообщается на сайте Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации СЦКК, обстрел произошел в 04:00, было зафиксировано три прилета. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на населенный пункт Чернухино в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS.

До этого, 9 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении интенсивности обстрелов Запорожской области. Он уточнил, что за сутки огонь по региону открывался 89 раз.

Агрессия ВСУ усилилась после объявления 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».