Один человек погиб при нападении неизвестных на автомобиль в Стамбуле

Вооруженные злоумышленники напали на автомобиль в Стамбуле, погиб один человек. Об этом в субботу, 14 января, сообщает агентство IHA.

Преступление произошло около 7:00 (совпадает с мск) на мосту Золотой Рог в центре города.

По данным агентства, из одного автомобиля был произведен выстрел в другую машину, после чего последовал ответный огонь. Одно из транспортных средств врезалось в ограждение и остановилось. Известно, что один из водителей скрылся с места преступления.

Пострадавшие госпитализированы, один человек погиб. Личности погибшего и нападавших пока не установлены.

Полиция перекрыла движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время движение по трассе возобновлено.

Подробности устанавливаются.

Ранее, 9 января, на северо-востоке Филадельфии в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранение. На кадрах с происшествием видно, как подозреваемые выходят из микроавтобуса с оружием, после сразу открывают огонь в четырех человек. Подозреваемые находятся в розыске.