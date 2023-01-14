Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Тарасовку из РСЗО HIMARS
Мир
FT узнала о планах Запада изменить политику РФ поставками оружия Киеву
Политика
Медведев указал на предательство Кисидой жертв Хиросимы и Нагасаки
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в шести областях страны
Недвижимость
Ипотека на частные дома в РФ побила очередной рекорд
Мир
Госдеп США планирует выделить до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии
Мир
Американский политик потребовал отстранить Байдена за военные преступления
Мир
В ДНР назвали поставки ББМ Stryker свидетельством истощения запасов бронетехники ВСУ
Мир
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и Буче
Мир
Один человек погиб при нападении неизвестных на автомобиль в Стамбуле
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде 14 января
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

Один человек погиб при нападении неизвестных на автомобиль в Стамбуле

0
Фото: ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные злоумышленники напали на автомобиль в Стамбуле, погиб один человек. Об этом в субботу, 14 января, сообщает агентство IHA.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Преступление произошло около 7:00 (совпадает с мск) на мосту Золотой Рог в центре города.

По данным агентства, из одного автомобиля был произведен выстрел в другую машину, после чего последовал ответный огонь. Одно из транспортных средств врезалось в ограждение и остановилось. Известно, что один из водителей скрылся с места преступления.

Пострадавшие госпитализированы, один человек погиб. Личности погибшего и нападавших пока не установлены.

Полиция перекрыла движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время движение по трассе возобновлено.

Подробности устанавливаются.

Ранее, 9 января, на северо-востоке Филадельфии в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранение. На кадрах с происшествием видно, как подозреваемые выходят из микроавтобуса с оружием, после сразу открывают огонь в четырех человек. Подозреваемые находятся в розыске.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023