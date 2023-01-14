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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде 14 января
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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде 14 января

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Фото: ТАСС/Александра Краснова
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Главное управление МЧС по городу Москве в субботу, 14 января, предупредило о ледяном дожде и гололеде в столице. По прогнозам специалистов, опасное явление сохранится до конца суток.

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«В ближайший час с сохранением до конца суток 14 января местами в городе Москве ледяной дождь, местами гололед», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует жителям столицы значительно снизить скорость движения автотранспорта, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов ведомство призывает обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег местами, гололедица, облачность и минимальные отрицательные температурные значения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 11 января предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января. Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.

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