Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде 14 января

Главное управление МЧС по городу Москве в субботу, 14 января, предупредило о ледяном дожде и гололеде в столице. По прогнозам специалистов, опасное явление сохранится до конца суток.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 14 января местами в городе Москве ледяной дождь, местами гололед», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует жителям столицы значительно снизить скорость движения автотранспорта, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов ведомство призывает обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег местами, гололедица, облачность и минимальные отрицательные температурные значения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 11 января предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января. Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.