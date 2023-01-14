Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Якутии
Один человек погиб, девять получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Якутии. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба территориального управления ГИБДД.
Авария произошла около 10:40 (04:40 мск) на 30 км Вилюйского тракта.
Предварительно, 23-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не выдержал дистанцию между транспортными средствами и безопасную скорость движения и врезался в грузовик Scania.
«В результате ДТП девять пассажиров микроавтобуса с различными травмами обратились за медицинской помощью, водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее, 11 января, в Алданском районе Якутии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика с цистерной пострадали три человека. По предварительным данным, 18-летний водитель легковой Toyota Mark II не справился с управлением и столкнулся с попутным «КамАЗом» с автоцистерной на встречной полосе. Известно, что молодой автомобилист не имеет водительских прав. В течение года его уже привлекали за это к административной ответственности.