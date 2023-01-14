Транспортная прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с поездом в Забайкалье
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- Транспортная прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с поездом в Забайкалье
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли поздним вечером 13 января на нерегулируемом переезде станции Хушенга Забайкальской железной дороги при столкновении кроссовера Honda C-RV с грузовым поездом. Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР организовал доследственную проверку.
В рамках проверочных действий в соответствии со ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), следователи и криминалисты намерены установить обстоятельства происшествия.
По предварительной версии, 13 января 2023 года в период с 23 до 00 часов на нерегулируемом переезде на 5 970-м км, пикет № 8 станции Хушенга, грузовым поездом был совершен наезд на автомобиль марки Honda C-RV.
От полученных повреждений на месте происшествия скончались четыре человека, двое из которых дети, сказано в сообщении Telegram-канала Восточного межрегионального СУТ СК РФ.
В начале декабря 2022 года сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с поездом на перегоне в Забайкальском крае. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла утром 4 декабря на перегоне Баляга — Петровский завод.