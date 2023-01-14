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В ДНР назвали поставки ББМ Stryker свидетельством истощения запасов бронетехники ВСУ

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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Elizabeth Bryson
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Возможные поставки Вашингтоном боевых бронированных машин (ББМ) Stryker Украине говорят об истощении запасов легкой бронетехники. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

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«Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП (боевых машин пехоты. — Ред), которые были раньше, уже не хватает. Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы», — рассказали там.

В частности, добавил собеседник агентства, запасов не хватает для оснащения мобилизованных, чтобы можно было из них формировать какие-то части. По этой причине западными спонсорами рассматриваются уже варианты поставки собственных ББМ.

В Народной милиции добавили, что для США Stryker является современной техникой. Между тем поистине она представляет интерес только в редких модификациях, к которым необходимо еще дополнительное оборудование.

«Это единичные экземпляры, которые могут представлять интерес в узкой области: целеуказаний, связи, систем наблюдения. Но в целом ничего выдающегося, обычный колесный бронетранспортер», — заключили представители Народной милиции.

Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями» 10 января, передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker не даст Украине преимущества. Он уязвим для любых используемых в зоне спецоперации противотанковых средств, добавил он.

Днем ранее Politico сообщило, что Пентагон рассматривает возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета военной помощи Украине. При этом окончательное решение еще не принято.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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