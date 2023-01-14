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ООН оценила число погибших мирных жителей с начала СВО в 7 тыс. человек

ООН: 7 тыс. мирных граждан погибли на Украине с начала СВО, более 11 тыс. ранены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала проведения спецоперации на территории Украины погибли около 7 тыс. мирных жителей, еще 11 тыс. пострадали. Об этом 13 января сообщила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

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«УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — Ред.) подтвердило данные о 18 096 погибших и раненых из числа гражданского населения. В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше», — сказала она.

ДиКарло добавила, что около 7,9 млн человек стали беженцами и находятся сейчас в Европе. Также она сообщила, что в настоящее время проводится оценка разрушений.

По состоянию на 4 января, было совершено 745 атак на медучреждения. При этом больше всего пострадали здания на востоке и юге страны. Так, 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов

Ранее, 19 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины намеренно обстреливают гражданское население, а при обстреле больницы в Донецке Киев использовал шведские гаубицы. НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружений, а цена таких «экспериментов» — человеческие жизни, добавила она.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Киев ведет боевые действия против жителей региона с 2014 года.

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