Посол Антонов в поздравлении с Днем российской печати назвал журналистику привилегией

Журналистика — это привилегия и ежедневный кропотливый труд, сказал в обращении по случаю Дня российской печати к гостям российского посольства в Вашингтоне посол РФ в США Анатолий Антонов.

На торжественный прием в российскую дипмиссию 13 января пришли российские и американские корреспонденты, представители аккредитованных в столице США иностранных медиа, пресс-секретари дипмиссий.

«Сегодня мы отмечаем День российской печати. 320 лет тому назад, 13 января 1703 года, на основании указа Петра Великого начала издаваться первая в России газета «Ведомости». <...> Занятие журналистикой — привилегия и ежедневный кропотливый труд. От правдивости ваших сообщений зависят судьбы стран, стратегическая стабильность, благополучие миллионов граждан», — отметил дипломат.

Антонов заверил, что, несмотря на негативные моменты, проявляющиеся в работе СМИ, журналистам верят. Люди прислушиваются к словам корреспондентов.

«Вот почему мы призываем журналистский корпус к осторожному, внимательному отношению к информации», — сказал он.

Российский посол подчеркнул важность следовать журналистской этике, помнить не только о своих правах, но и об ответственности за каждую фразу.

Он также выразил убеждение и в том, что вклад журналистов в нормализацию российско-американских отношений может быть весьма значительным и продуктивным. Однако никогда не стоит забывать о собственной безопасности, так как зачастую журналистская деятельность сопряжена с огромным риском для жизни, напомнил посол.

«Хотел бы, пользуясь случаем, отдать дань памяти тем, кто погиб, исполняя свой долг в горячих точках — на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Латинской Америке. Сегодня необходимость консолидации усилий в глобальном масштабе по обеспечению безопасности и защиты представителей СМИ актуальна как никогда», — сказал Антонов.

В России 13 января отмечается профессиональный праздник печатной прессы — День российской печати. Торжество объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов. Об истории и традициях праздника — в материале «Известий».