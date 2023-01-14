Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп США планирует выделить до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии
Мир
Американский политик потребовал отстранить Байдена за военные преступления
Мир
В ДНР назвали поставки ББМ Stryker свидетельством истощения запасов бронетехники ВСУ
Мир
В США сообщили об отправке представителей на Украину для контроля вооружений
Мир
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и Буче
Мир
В Госдепе заявили о скором прибытии в Москву нового посла США Трейси
Мир
Постпред КНР при ООН назвал западный миропорядок повергающим в хаос
Спорт
Два саудовских клуба заинтересовались подписанием контракта с Месси
Мир
The Nation указала на уверенность США в безнаказанности за военные преступления
Мир
В Кентукки инициировали запрет TikTok на государственных устройствах
Мир
Bloomberg сообщило о поданном на Twitter иске из-за утечки данных пользователей
Мир
Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ за незаконное проникновение

Посол Антонов в поздравлении с Днем российской печати назвал журналистику привилегией

Посол РФ в США Антонов: мы призываем журналистский корпус к осторожному отношению к информации
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистика — это привилегия и ежедневный кропотливый труд, сказал в обращении по случаю Дня российской печати к гостям российского посольства в Вашингтоне посол РФ в США Анатолий Антонов.

На торжественный прием в российскую дипмиссию 13 января пришли российские и американские корреспонденты, представители аккредитованных в столице США иностранных медиа, пресс-секретари дипмиссий.

«Он верил, что журналистика — это больше, чем профессия»
Друзья и коллеги вспоминают известинца Бориса Резника

«Сегодня мы отмечаем День российской печати. 320 лет тому назад, 13 января 1703 года, на основании указа Петра Великого начала издаваться первая в России газета «Ведомости». <...> Занятие журналистикой — привилегия и ежедневный кропотливый труд. От правдивости ваших сообщений зависят судьбы стран, стратегическая стабильность, благополучие миллионов граждан», — отметил дипломат.

Антонов заверил, что, несмотря на негативные моменты, проявляющиеся в работе СМИ, журналистам верят. Люди прислушиваются к словам корреспондентов.

«Вот почему мы призываем журналистский корпус к осторожному, внимательному отношению к информации», — сказал он.

Российский посол подчеркнул важность следовать журналистской этике, помнить не только о своих правах, но и об ответственности за каждую фразу.

Он также выразил убеждение и в том, что вклад журналистов в нормализацию российско-американских отношений может быть весьма значительным и продуктивным. Однако никогда не стоит забывать о собственной безопасности, так как зачастую журналистская деятельность сопряжена с огромным риском для жизни, напомнил посол.

«Хотел бы, пользуясь случаем, отдать дань памяти тем, кто погиб, исполняя свой долг в горячих точках — на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Латинской Америке. Сегодня необходимость консолидации усилий в глобальном масштабе по обеспечению безопасности и защиты представителей СМИ актуальна как никогда», — сказал Антонов.

В России 13 января отмечается профессиональный праздник печатной прессы — День российской печати. Торжество объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов. Об истории и традициях праздника — в материале «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023