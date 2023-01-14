Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине

Соединенные Штаты Америки предпринимают новые шаги по военной поддержке Киева, усиливая свое присутствие на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek.

Отмечается, что в 2014 году, когда Крым присоединился к России, реакция Вашингтона ограничилась антироссийскими санкциями. Были также некоторые тихие военные учения и поставки «оборонительного» оружия, в том числе противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Однако из-за соображений осторожности США не решались на более весомые шаги по поддержке украинской стороны. После начала боевых действий на территории Украины в 2022 году США стали объявлять всё новые и новые пакеты помощи.

Так, отправка системы Patriot стала чертой, которую американская сторона не хотела пересекать пару месяцев назад, но это изменение неудивительно, говорится в статье. В какой-то момент Вашингтон точно также не собирался отправлять систему HIMARS.

«США предпринимают новые шаги — шаги, которые они обещали не предпринимать — в сторону помощи Украине. Украина получает противоракетную систему Patriot, а украинские солдаты получают бесплатную поездку в Оклахому для обучения ее использованию», — пишет автор в материале от 11 января.

Он отметил, что на очереди танки, которые в настоящее время не могут быть отправлены Киеву из-за «технических определений того, что такое танк».

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам страны (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

10 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение ВСУ применению комплексов Patriot является очередным подтверждением де-факто участия Соединенных Штатов в украинском конфликте. Таким образом подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

Антонов упомянул обозревателей газеты The Washington Post, которые открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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