Реклама
Прямой эфир
Мир
Редкий дымчатый леопард сбежал из вольера в зоопарке Далласа
Мир
Дипломаты предупредили о подготовке украинских боевиков к химической атаке
Армия
ВКС России отправили в Донбасс колонну гумпомощи детям-сиротам
Мир
Италия опровергла давление по поставкам оружия Украине со стороны США
Происшествия
Из-за аварии на теплосети в Курске без отопления остались 174 дома
Мир
Замгенсека ООН призвала снять препятствия для экспорта агропродукции из РФ
Мир
На сайте кабмина Украины появилась петиция против запрета УПЦ
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в Московском регионе 14 января
Мир
Зиму и бобров назвали союзниками ВСУ в обороне северо-запада страны
Мир
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре в $127 млрд
Общество
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Мир
США и Япония призвали КНР предоставлять прозрачные данные о распространении COVID-19
Сюжет:

Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине

Newsweek: страны Запада нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки предпринимают новые шаги по военной поддержке Киева, усиливая свое присутствие на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek.

Фондовый рынок: во сколько Западу обходится влияние на постсоветское пространство
Спецпроект «Известий» о том, как USAID и аффилированные с ним НКО продолжают работать в России и СНГ

Отмечается, что в 2014 году, когда Крым присоединился к России, реакция Вашингтона ограничилась антироссийскими санкциями. Были также некоторые тихие военные учения и поставки «оборонительного» оружия, в том числе противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Однако из-за соображений осторожности США не решались на более весомые шаги по поддержке украинской стороны. После начала боевых действий на территории Украины в 2022 году США стали объявлять всё новые и новые пакеты помощи.

Так, отправка системы Patriot стала чертой, которую американская сторона не хотела пересекать пару месяцев назад, но это изменение неудивительно, говорится в статье. В какой-то момент Вашингтон точно также не собирался отправлять систему HIMARS.

«США предпринимают новые шаги — шаги, которые они обещали не предпринимать — в сторону помощи Украине. Украина получает противоракетную систему Patriot, а украинские солдаты получают бесплатную поездку в Оклахому для обучения ее использованию», — пишет автор в материале от 11 января.

Он отметил, что на очереди танки, которые в настоящее время не могут быть отправлены Киеву из-за «технических определений того, что такое танк».

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам страны (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

10 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение ВСУ применению комплексов Patriot является очередным подтверждением де-факто участия Соединенных Штатов в украинском конфликте. Таким образом подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

Антонов упомянул обозревателей газеты The Washington Post, которые открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023