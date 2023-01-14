Эксперты больше всего ассоциировали путешествия по России со словом «природа»
Эксперты по туризму поделились своими ассоциациями, связанными с поездками по России, и рассказали о том, как изменился отдых в стране. Об этом в субботу, 14 января, сообщило агентство «РИА Новости».
Сервис путешествий Tutu.ru в рамках своего проекта «Медиаразведка» опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Участникам было предложено указать три первых ассоциации, связанные с путешествиями по России.
У 18% респондентов поездки по стране ассоциируются с «природой», по 12% набрали варианты «интересно» и «неожиданно». Чуть менее популярными ответами стали «вкусная еда», «красиво», «добрые люди», «душевно».
Большая часть ответов характеризуют путешествия по России в положительном ключе, однако встречаются и негативные ассоциации. Так, 9% опрошенных назвали вариант «дорого», 5% «далеко», а 3% — «сложно».
Некоторые эксперты не смоли ограничиться только тремя ассоциациями, поэтому приводили целые фазы.
«Мой слоган уже много лет — хватит мечтать, пора путешествовать! Слов четыре, но сейчас самый пик возможностей узнать свою страну», — приводит агентство цитату одного из респондентов.
Ранее, 10 января, были опубликованы результаты исследования сервиса бронирования туров Travelata и страховой компании «Росгосстрах», где были названы самые популярные направления отдыха среди россиян на новогодних праздниках. В итоге лидерами стали такие страны, как: Египет, Россия и Таиланд.