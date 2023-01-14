Редкий дымчатый леопард сбежал из вольера в зоопарке Далласа

Дымчатый или облачный леопард по кличке Нова исчез из своего вольера в зоопарке Далласа (США) 13 января. Спустя несколько часов поисков животное было обнаружено недалеко от вольера, сообщили в тот же день его представители, однако полиция Далласа начала расследование инцидента.

В микроблоге зоопарка сообщили, что зверь в порядке, Нову осматривают ветеринары. Незадолго до обнаружения животного полиция Далласа подтвердила CBS News, что началось расследование исчезновения леопарда и оно продолжится, несмотря на то, что его нашли — необходимо выяснить, как Нова выбралась из вольера.

«Хотя я не стану отрицать, что она с удовольствием поохотилась бы на белок или птиц, если бы была такая возможность, но она абсолютно не представляет опасности для людей», — заявил о леопарде весом 9–11 кг исполнительный вице-президент Далласского зоопарка по уходу за животными и их сохранению Харрисон Эделл.

Дымчатые/облачные леопарды родом из Юго-Восточной Азии. По некоторым данным, в природе их насчитывается порядка 10 тыс. особей. Нова попала в Даллас из хьюстонского зоопарка, где родилась вместе с сестрой Луной.

По данным Национального института охраны природы и биологии Смитсоновского института, таких леопардов часто называют «самой маленькой из больших кошек». Облачный леопард не имеет прямого отношения к обычным леопардам. Самцы весят до 50 фунтов (22 кг), самки значительно меньше — от 25 до 35 фунтов (11–15 кг).

Это не первый случай, когда животное исчезает из вольера далласского зоопарка. В 2004 году 300-килограммовый самец гориллы по кличке Джабари преодолел 14-футовую (1,8 м) стену и покалечил трех человек. Полиция застрелила его. В 2010 году другая горилла по кличке Туфани сбежала из вольера, когда рабочий оставил дверь открытой. В 2011 году взрослый шимпанзе по кличке Коко сбежал через ворота. Ее поймали, выстрелив из дротикового пистолета успокоительным.

В декабре 2022 года четырех сбежавших шимпанзе застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции. По словам представителя заведения, животные представляли опасность для людей.

В октябре сотрудники зоопарка в Стокгольме нашли сбежавшую неделей ранее королевскую кобру. Змея по кличке Сэр Шшш уползла из вольера 22 октября. Сотрудники зоопарка начали ее искать: рассыпали муку по территории, чтобы отследить перемещения, расставили липкие ловушки и установили специальные камеры.