В Кентукки инициировали запрет TikTok на государственных устройствах

Правительство американского Кентукки подписало указ о запрете платформы TikTok на государственных устройствах, последовав примеру нескольких других штатов США. Об отказе от популярного видеоприложения сообщает Reuters в пятницу, 13 января.

Штат обновил свое руководство для сотрудников, чтобы запретить госслужащим пользоваться китайским приложением на служебных телефонах, ссылаясь на проблемы кибербезопасности.

Как рассказывает агентство, в четверг губернаторы Висконсина и Северной Каролины также подписали приказы о запрете TikTok на правительственных устройствах. Ранее на этой неделе аналогичные действия были предприняты в Огайо, Нью-Джерси и Арканзасе.

Об опасности китайского приложения TikTok для национальной безопасности ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс. Правительство Китая, по его словам, может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент.

14 декабря сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Ранее, 16 ноября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Крис Рэй заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.