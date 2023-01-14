Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем

Россия готова реализовать задачи спецоперации мирным путем. С таким заявлением в пятницу, 13 января, выступил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Дипломат напомнил: условиями окончания СВО является нейтрализация угроз России, исходящих со стороны Украины, и конец дискриминации русскоязычного населения.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — заявил российский постпред в ходе заседания Совета Безопасности, трансляция которого велась на сайте организации.

Ранее этим же днем, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия противостоит не Украине, а всему военно-промышленному конгломерату Североатлантического альянса с украинской стороной. В этой связи дипломат указал, что говорить о перспективах дипломатического урегулирования ситуации не просто, при этом потенциальный диалог двух стран должен протекать в отсутствие посредников.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, что главная цель спецоперации — это помощь Донбассу. Российский лидер подчеркнул, что именно эта задача была первостепенным приоритетом с самого начала СВО.