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Британские ученые объяснили любовь к шоколаду

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Британские ученые из Университета Лидса провели исследование и выяснили, почему людям нравится шоколад, сообщает научный портал Phys.org.

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Исследовательская группа утверждает, что ключевую роль в ощущениях шоколадного вкуса играют твердые частицы какао, которые появляются при соприкосновении десерта с языком, отмечается в материале от 12 января.

Кроме того, когда шоколад касается слюны, выделяется жировая пленка. Из-за нее создается эффект таяния, который многим так нравится. Однако исследование показало, что независимо от того, сколько в шоколаде жира, 5% или 50%, он всё равно будет таять, и это никак не повлияет на вкус.

«Намного важнее то, что слой жира должен располагаться с внешней стороны шоколада. Это придает ему приятный вкус», — утверждают ученые.

Исследователи надеются, что вскоре производители смогут изготавливать шоколадные конфеты с тем же вкусом, но без добавления слишком большого количества жира.

Ранее заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова рассказала, чем полезен и вреден горький шоколад. По словам гастроэнтеролога, он входит в топ продуктов, которые разрешены всем — даже людям с сахарным диабетом. Польза от него гарантирована, если употреблять его не чаще пары раз в неделю.

9 января врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних праздников. Среди прочего она упомянула горький шоколад, который, по ее словам, придаст бодрости. Лучше, если в его составе будет присутствовать перец.

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