Стало известно о ДТП с участием пасынка Лигалайза в Подмосковье

Пасынок Лигалайза рэпер Жак-Энтони попал в ДТП на квадроцикле в Московской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщил его друг в соцсетях.

По нашей информации, на момент происшествия исполнитель находился в компании приятелей, однако в результате попал в аварию. О причине инцидента не сообщается.

Ранее, 5 ноября, на Новорижском шоссе в Москве произошло ДТП с участием Porsche Cayenne, принадлежащего художнику Никасу Сафронову, и Hyundai. Сафронов уточнил, что «психических и психологических травм» не получил.