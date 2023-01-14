Синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в Московском регионе 14 января

Небольшой снег местами, гололедица, облачность и минимальные отрицательные температурные значения ожидают жителей Московского региона в субботу, 14 января. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура будет варьироваться от –1 до –3 градусов. Ночью показатели термометров не изменятся.

В Московской области и днем, и ночью синоптики прогнозируют потепление до 0 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне, 13 января, рассказал, что в праздник Крещения Господня 19 января морозы в столичном регионе не прогнозируются. По его данным, стоит ожидать оттепели.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января.

Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.