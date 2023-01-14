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Замгенсека ООН призвала снять препятствия для экспорта агропродукции из РФ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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ООН призывает все заинтересованные стороны работать над снятием препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. Такое заявление сделала в пятницу, 13 января, заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

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«Экспорт [данной продукции] является ключевым фактором для поддержания снижения цен и решения проблем продовольственной безопасности. Мы призываем все заинтересованные стороны работать над этой задачей», — отметила она.

Кроме того, постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания заявила, что якобы ввиду замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, таким образом операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно. Томас-Гринфилд подчеркнула, что задержка составляет 2,5 млн т зерна.

На данный момент мировые потребности в зерне, поставляемом по Черному морю, не покрыты в полном объеме. В связи с этим она призвала российскую сторону немедленно усилить сотрудничество по зерновой сделке.

Ранее в этот день посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, страховыми сборами и блокировкой доступа к портам. Ерхов добавил, что возобновлению поставок аммиака препятствует исключительно Киев.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 декабря, в 2022 году из Украины было вывезено 16 млн т продукции в рамках зерновой сделки.

До этого, 26 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день проблема с экспортом удобрений из России в полной мере не решена, при этом есть существенное продвижение в этом вопросе. Он указал, что для начала экспорта российских удобрений предпринимают шаги как сама Москва, так и Турция вместе с ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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