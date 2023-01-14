Постпред КНР рассказал о проведении праздника в мире путем рождественского перемирия

Благодаря рождественскому перемирию, которое инициировала российская сторона, люди в мирной обстановке встретили праздники и смогли передать гуманитарную помощь. Об этом 13 января заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН.

«Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники, а также создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи. Это необходимо приветствовать», — сказал политик.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине был введен с 12:00 мск 6 января до 0:00 7 января. Российская сторона призвала украинскую сторону ответить взаимностью и дать возможность мирным жителям посетить службы в храмах в Рождество.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии, указав, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта.

Предложение России подверг критике и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что украинская сторона согласится на любые перемирия лишь после полного вывода войск РФ. Также инициативу отвергли в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию Киева и Запада на предложение России о прекращении огня на Рождество.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за участившихся обстрелов со стороны украинских националистов.

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