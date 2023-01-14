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Дипломаты предупредили о подготовке украинских боевиков к химической атаке

Посольство России в Лондоне: украинские националисты могут готовить атаку с применением химоружия
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Фото: Twitter
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Украинские националисты готовятся к использованию химического оружия против российских военных. Об этом в пятницу, 13 января, в своем аккаунте Twitter заявило посольство РФ в Лондоне, приложив кадры записи, сделанной радикалами.

На первых кадрах видно два красных баллона, на которые нанесена маркировка «ОБ». Данное сокращение означает «отравляющие боеприпасы». Эти баллоны украинские боевики прикрепляют к ударным дронам. Большое количество сосудов с химическим оружием они хранят в холодильнике.

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«Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных», — написали дипломаты

Фосген — бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена.

В марте Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По словам ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

2 ноября Россия вынесла резолюцию на голосование в СБ ООН . Помимо создания специальной комиссии в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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