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Небензя назвал западные заседания по Украине ярмаркой лицемерия

Постпред РФ при ООН Небензя: созываемые Западом заседания по Украине всё больше напоминают ярмарку лицемерия
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen
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Созываемые Западом заседания по Украине всё больше напоминают ярмарку лицемерия. Об этом в пятницу, 13 января, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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«У хорошо известного в нашей стране британского писателя Уильяма Теккерея есть роман «Ярмарка тщеславия». Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнерами, всё больше напоминают ярмарку лицемерия», — сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

Дипломат также охарактеризовал киевскую инициативу о «саммите мира» как пропагандистскую пустышку и попытку понравиться западным странам. По его словам, соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

Накануне, 12 января, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование Генеральной ассамблеи (ГА) ООН соответствующего проекта в феврале. По ее словам, Киев рассматривает предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине как приоритетное направление во всемирной организации.

Кроме того, Джапарова сообщила, что Киев в этом году представит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о создании специального трибунала против РФ.

На следующий день кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил, что Украина планирует представить на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о создании специального трибунала против России «для красного словца». Он добавил, что весь прошлый год ГА ООН использовалась не по назначению.

Между тем он напомнил, что у России в СБ ООН есть возможность наложить вето на любой документ, поэтому для украинской тематики Запад избрал формат Генассамблеи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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