Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов оказать помощь сторонам в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу, 13 января, заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Все войны кончаются. Украина, Россия и мир не могут позволить этой ситуации продолжаться. Генеральный секретарь готов помогать сторонам завершить этот бессмысленный, неоправданный конфликт на основе Устава ООН и международного права», — сказала она.

Ранее в этот день директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал данное заявление «Известиям», что переговоры без посредников не смогут гарантировать отсутствие косвенного вмешательства Запада в этот процесс. Украинская сторона не заинтересована в поиске мирного урегулирования, президент страны Владимир Зеленский выдвигает «абсурдные условия мира», игнорируя реальную ситуацию и выдвинутые Москвой требования, выразил мнение Белик.

Накануне официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш готов выступить посредником, если его попросят об этом все стороны какого-либо конфликта. Соответствующим образом он прокомментировал вопрос относительно возможного участия на предложенном Киевом «саммите мира».

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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