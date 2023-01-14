Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя назвал проект резолюции Киева о «мирном плане» не пересекающимся с реальностью
Мир
Премьер Молдавии указала на отставание страны от Украины и Грузии в евроинтеграции
Мир
Италия отправит Киеву системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T
Мир
Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
Мир
Байден 7 февраля выступит с посланием «о положении страны» в конгрессе США
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале поставок Западом тяжелого вооружения
Мир
США и Япония договорились продолжать вводить санкции против РФ
Происшествия
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Армия
Раненый командир связистов получил медаль Суворова за мужество при выполнении боевых задач
Происшествия
В Крыму обезвредили немецкую бомбу весом 250 кг
Мир
Небенезя опроверг цель России уничтожить государственность Украины
Мир
Правительство Германии отказалось комментировать сообщения об отставке Ламбрехт
Сюжет:

В ООН выразили готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине

Замгенсека ООН ДиКарло: Гутерриш готов посодействовать урегулированию конфликта на Украине
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов оказать помощь сторонам в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу, 13 января, заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о новых пакетах санкций против РФ, расширении НАТО и финансовой помощи Украине

«Все войны кончаются. Украина, Россия и мир не могут позволить этой ситуации продолжаться. Генеральный секретарь готов помогать сторонам завершить этот бессмысленный, неоправданный конфликт на основе Устава ООН и международного права», — сказала она.

Ранее в этот день директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал данное заявление «Известиям», что переговоры без посредников не смогут гарантировать отсутствие косвенного вмешательства Запада в этот процесс. Украинская сторона не заинтересована в поиске мирного урегулирования, президент страны Владимир Зеленский выдвигает «абсурдные условия мира», игнорируя реальную ситуацию и выдвинутые Москвой требования, выразил мнение Белик.

Накануне официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш готов выступить посредником, если его попросят об этом все стороны какого-либо конфликта. Соответствующим образом он прокомментировал вопрос относительно возможного участия на предложенном Киевом «саммите мира».

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023