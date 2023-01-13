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Общество
Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
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Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова

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Актер Артур Смольянинов попал в обновленный реестр иноагентов Министерства юстиции России. Список был опубликован на сайте ведомства в пятницу, 13 января.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Кроме Смольянинова, в обновленную версию перечня иноагентов на основании ст. 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» включены журналисты Артемий Троицкий и Александр Шелест, бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Перми Сергей Ухов, правозащитник Анатолий Фурсов и бывший священник Сергей Кирсанов.

В министерстве добавили, что в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС», которое было учреждено Михаилом Зыгарем (признан в РФ иностранным агентом), уже включенным в реестр, уточнила «Газета.Ru».

Юрист Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» отметил, что статус иноагента не имеет отношения к гражданству и работе на территории РФ, но накладывает ряд обязательств на получившее статус лицо или организацию.

8 января покинувший Россию Смольянинов в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в тот же день поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

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