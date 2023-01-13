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Два человека погибли при пожаре в Новгородской области

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Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области
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В Окуловском районе Новгородской области загорелся двухквартирный дом, в результате чего погибли два человека. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в экстренные службы сообщение о пожаре в поселке Кулотино поступило еще в 3:01. На место возгорания были направлены пожарные подразделения, которые по прибытию обнаружили, что здание горело открытым пламенем по всей площади.

Пожар был ликвидирован в 12:11. Позже стало известно, что при разборе завалов после тушения огня были обнаружены «фрагменты тел, предположительно, двух погибших».

Следователи Валдайского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, были обнаружены тела мужчины 1969 года рождения и женщины 1967 года рождения.

Ранее в этот день при пожаре в жилом доме в Томской области погибли женщина и ее семилетний сын. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.

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