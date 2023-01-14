США и Япония призвали КНР предоставлять прозрачные данные о распространении COVID-19
США и Япония призывают КНР предоставлять мировой системе здравоохранения достаточные и прозрачные данные о распространении COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном в пятницу, 13 января, по итогам встречи американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды Вашингтоне.
«Мы также призываем Китай предоставить достаточные и прозрачные эпидемиологические данные и данные о геномной последовательности вируса, чтобы содействовать обеспечению готовности должностных лиц системы здравоохранения во всем мире к сокращению распространения любых потенциальных новых вариантов [ковида] и их выявлению», — отмечается в публикации, распространенной пресс-службой Белого дома.
Китай переживает новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства драконовских мер по сдерживанию пандемии. Дальнейшие прогнозы неутешительны — и китайские, и западные эксперты сходятся в том, что к весне республику ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19. Но при этом аналитики не ожидают возврата к политике «нулевой терпимости» к коронавирусу.
Ранее, 7 января, глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили детали совместного укрепления кибербезопасности и подписали меморандум. Он позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с партнерами стран в Индо-Тихоокеанском регионе.