США и Япония призвали КНР предоставлять прозрачные данные о распространении COVID-19

США и Япония призывают КНР предоставлять мировой системе здравоохранения достаточные и прозрачные данные о распространении COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном в пятницу, 13 января, по итогам встречи американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды Вашингтоне.

«Мы также призываем Китай предоставить достаточные и прозрачные эпидемиологические данные и данные о геномной последовательности вируса, чтобы содействовать обеспечению готовности должностных лиц системы здравоохранения во всем мире к сокращению распространения любых потенциальных новых вариантов [ковида] и их выявлению», — отмечается в публикации, распространенной пресс-службой Белого дома.

Китай переживает новый всплеск заболеваемости коронавирусом . Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства драконовских мер по сдерживанию пандемии . Дальнейшие прогнозы неутешительны — и китайские, и западные эксперты сходятся в том, что к весне республику ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19 . Но при этом аналитики не ожидают возврата к политике «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Ранее, 7 января, глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили детали совместного укрепления кибербезопасности и подписали меморандум. Он позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с партнерами стран в Индо-Тихоокеанском регионе.